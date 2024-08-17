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Дрон DJI Neo практически полностью рассекречен до премьеры: утекли фото и ключевые характеристики
Максимальное исполнение — Fly More Combo с тремя аккумуляторами, зарядным блоком для них и пультом управления RC-N3.

Появление дрона DJI Neo на рынке уже не за горами. Эта модель, самая маленькая из линейки DJI, почти полностью раскрыла свои особенности благодаря утечкам информации. В Сеть попали качественные фотографии и основные характеристики устройства.

На снимках можно увидеть как сам дрон, так и различные комплектующие. Наиболее продвинутая версия — Fly More Combo, содержащая три аккумулятора, зарядное устройство и пульт управления RC-N3. Одним из ключевых аспектов DJI Neo является его простота в эксплуатации. С интуитивно понятным интерфейсом и возможностью подключения к мобильному приложению, пользователи смогут легко управлять дроном и получать доступ ко всем его функциям.

Наличие режима "умного полета" обеспечивает стабильность и безопасность, что делает его отличным выбором как для новичков, так и для опытных операторов.

Основное преимущество DJI Neo — его миниатюрные размеры. Устройство имеет габариты 130 x 157 x 48,5 мм и весит всего 125 г, что легче, чем iPhone 15, вес которого составляет 171 г. За обеспечение энергией отвечает аккумулятор ёмкостью 1435 мАч, что позволит дрону летать до 18 минут.

DJI Neo также предложит 22 ГБ встроенной памяти и камеру с датчиком 1/2 дюйма, позволяющую делать фотографии с разрешением 12 МП и снимать видео в формате 4К с частотой 30 кадров в секунду.

#дрон #аккумулятор #зарядное устройство #встроенная память #dji neo #интуитивный интерфейс #4к видео #fly more combo #миниатюрные размеры #пульт управления rc-n3 #умный полет
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