Габариты седана — 4700 х 1850 х 1432 мм, колесная база – 2736 мм. Двигатель — 1,5-литровый турбированный мощностью 170 л.с., он сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

На рынке Мексики стартовали продажи нового седана Dodge Attitude, который является переработанной версией китайского GAC Empow. У этого автомобиля в американском стиле выполнены лишь некоторые элементы, включая решетку радиатора и логотипы, в то время как все остальные элементы позаимствованы из китайской модели.

Attitude представлен в трех комплектациях и имеет ценовую категорию от 400 до 489 тысяч песо (около 21,5—26,3 тысяч долларов). Габариты машины составляют 4700 х 1850 х 1432 мм с колесной базой 2736 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Базовая версия включает шесть подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ и цифровую приборную панель. В более дорогих комплектациях доступны сиденья с вентиляцией, люк и система контроля слепых зон.

Есть информация, что оригинальный GAC Empow может прибыть в Россию в 2025 году.