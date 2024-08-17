Разработчики заявили, что эта серия моделей под названием Sting предназначена для пользователей с самыми высокими требованиями к мощности, защите и энергонезависимости.

Компания Archimedes Defense совместно с Tesla Unplugged Performance анонсировала новую серию бронированных автомобилей Cybertruck, нацеленную как на военные нужды, так и на гражданский и политический сектора. Модели Sting созданы для пользователей, предъявляющих повышенные требования к мощностным характеристикам, уровню безопасности и автономности.

Одной из версий является Sting Baja, которая оборудована внедорожным пакетом UP Invincible от Unplugged Performance. Этот пакет включает генератор, способный обеспечить заряд до 125 кВт, что позволяет использовать его для увеличения запаса хода Cybertruck.

Бронеавтомобили Cybertruck Sting предоставляют уникальное сочетание технологий Tesla и решений для обеспечения безопасности, что делает их идеальными как для гражданских, так и военных нужд.





Модель Sting Protector дополнительно защищена броней, способной останавливать пули калибра 7,62 мм. В то время как бронеавтомобиль Sting способен выдерживать пули до 14,5 мм и оснащен стальными пластинами для защиты от самодельных взрывных устройств и мин.