Снижение рентабельности эксперты связывают с увеличением хешрейта сети биткоина, что усилило конкуренцию в отрасли.

По данным банка JPMorgan, в начале августа прибыль от биткоин-майнинга упала до рекордно низких отметок. Причиной снижения рентабельности стало удорожание хешрейта сети Bitcoin, что привело к усилению конкурентной борьбы в данной области.

За две недели хешрейт, который демонстрирует общую вычислительную мощность, используемую для майнинга и обработки транзакций в сети биткоина, увеличился примерно на 5 экзахешей в секунду (Эх/с). Хотя это лишь 1%-й прирост, цифровой хешрейт достиг рекордной отметки в 621 Эх/с, оставаясь при этом на 30 Эх/с ниже уровня до халвинга.

Прибыль от одного хеша, рассматриваемая как индикатор рентабельности майнинга, снизилась на 40% по сравнению с показателями до халвинга в апреле. В результате, совокупная рыночная капитализация 14 американских компаний, занимающихся майнингом, уменьшилась на 18% с конца июля.

Тем не менее, есть и положительные моменты: по данным JPMorgan, доля американских майнеров в сети Bitcoin возросла до 26%, что стало новым рекордом. Эксперты отметили, что после халвинга в апреле цена биткоина упала на около 5%, однако актив остаётся на 104% выше, чем в прошлом году.