Вместе с тем начались продажи и домашней версии ОС. «Ситилинк» первым в России начинает продажи ОС Uncom OS для бизнеса.

В России стартовали продажи отечественной операционной системы Uncom OS, предназначенной для ноутбуков, ПК и моноблоков. Управляемая командой крупнейшего ретейлера «Ситилинк», данная ОС теперь доступна как для корпоративных клиентов, так и для домашних пользователей.

Система интегрируется с множеством популярных программных решений и сервисов, что делает её универсальным инструментом для работы и досуга. Uncom OS обладает мультиязычной поддержкой, позволяя пользователям легко адаптировать интерфейс под свои предпочтения. Внутренние механизмы управления ресурсами обеспечивают оптимальную производительность, что особенно актуально для многозадачных режимов работы.

Одной из ключевых особенностей Uncom OS является возможность кастомизации рабочего пространства. Пользователи могут настраивать панели инструментов, создавать виртуальные рабочие столы и применять различные темы оформления. Это обеспечивает не только удобство, но и эстетическое удовлетворение.

Безопасность системы укрепляется за счёт внедрения современных технологий шифрования и защиты данных, что создает надежный барьер против внешних угроз.

Таким образом, Uncom OS является идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность, производительность и персонализацию в использовании операционной системы. Эта платформа не просто инструмент, а целая экосистема для продуктивной и приятной работы.

Среди предустановленных приложений находятся браузеры, офисные пакеты, мессенджеры и медиаплееры. Магазин приложений включает около 70 000 бесплатных программ, что обеспечивает пользователям большие возможности для работы и развлечений.

Стоимость версии Uncom OS Business составляет 6 тысяч рублей, тогда как версия для домашних пользователей обойдется в 4 тысячи рублей. Эта система уже внедряется в школах, медицинских учреждениях и предприятиях в России и за рубежом, включая более 50 стран.