Габариты составляют 4825 x 1880 x 469 мм при большой колесной базе (2800 мм). В салоне установлен большой экран диагональю 13,2 дюйма, для управления можно использовать также физические кнопки. Предусмотрены ниши и емкости для хранения вещей, включая два подстаканника со сдвижной шторкой.

Ведущая китайская автомобильная компания Geely объявила о начале продаж своего бизнес-седана Geely Preface в России. Данный автомобиль стал достойной заменой Toyota Camry, которая больше не представлена на российском рынке.

Габариты Geely Preface составляют 4825 мм в длину, 1880 мм в ширину и 469 мм в высоту, а колесная база достигает внушительных 2800 мм. Это обеспечивает просторный салон и комфорт для пассажиров.

Салон автомобиля оснащен большим 13,2-дюймовым экраном, а управление осуществляется как через сенсорные элементы, так и с помощью физических кнопок. Для удобства имеются вместительные ниши для хранения, включая два подстаканника с сдвижной шторкой.

Geely Preface радует владельцев современными системами, такими как бесключевой доступ, 10,2-дюймовая цифровая панель, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора 360°.

Современные автомобили становятся все более совершенными, и Geely Preface не является исключением. Этот бизнес-седан впечатляет не только своим внешним видом, но и технологической начинкой. Компактный 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель, обладающий мощностью в 200 л.с., обеспечивает динамичное вождение и отзывчивость на газ. Совершенная 7-ступенчатая автоматическая коробка передач делает каждую поездку более комфортной, плавно переключая передачи и минимизируя резкие рывки.

Хотя стартовая цена Geely Preface составляет 3 млн рублей, привлекательные скидки и программы Trade-in открывают двери к приобретению этого автомобиля по более низким ценам — от 2,7 млн рублей. Это делает его доступным для широкой аудитории, стремящейся к качественному и надежному автомобилю в сегменте бизнес-класса. Примечательно, что Geely вписывается в мировые стандарты безопасности и комфорта, радуя водителей и пассажиров высококачественными материалами интерьера и передовыми системами помощи на дороге. Geely Preface — это выбор, который совмещает в себе элегантность, производительность и доступность.