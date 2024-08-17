По словам инсайдера, Redmi K80 Pro будет оснащен новым аккумулятором высокой емкости, который поддерживает зарядку 100 Вт.

Согласно свежим данным от известного китайского информатора Digital Chat Station, смартфон Redmi K80 Pro получит мощный аккумулятор с ёмкостью 5500 мА•ч, который поддерживает зарядку в 100 Вт. В сравнении с предшественником – Redmi K70 Pro, имевшим аккумулятор на 5000 мА•ч.

Кроме улучшенного аккумулятора, устройство будет оснащено дисплеем от компании Huaxing, известной своим качественным продуктом. Дисплей будет значительно более прочным благодаря усиленному стеклу. Еще одной интересной особенностью станет встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Среди других характеристик Redmi K80 Pro – плоская OLED-панель с разрешением 2K, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 4 и круглый модуль камеры с 50-мегапиксельной основной камерой. Ожидается, что серия Redmi K80 дебютирует в Китае в конце октября, а массовые продажи начнутся в ноябре.



