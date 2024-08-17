В основе сервиса лежат системы ИИ, которые анализируют «десятки миллионов обезличенных данных» клиентов по разным параметрам.

В апреле 2023 года «Т-Банк», ранее известный как «Тинькофф», представил сервис «Финздоровье». Этот сервис стал «первым в мире банковским сервисом по финансовому здоровью». Информацию о запуске сервиса озвучили лишь сейчас, что оставляет некоторые вопросы.

«Финздоровье» использует мощные алгоритмы искусственного интеллекта, анализируя миллионы анонимных данных клиентов. Сервис предоставляет индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния, основываясь на таких параметрах, как сумма средств, кредитная история и расходы. Каждый пользователь получает персонализированный анализ, который позволяет выявить слабые стороны в управлении финансами и наметить пути к их устранению.

Одним из ключевых преимуществ «Финздоровья» является его способность учиться на основе собранных данных, что обеспечивает постоянно растущую точность рекомендаций. Платформа предлагает не только анализ текущего финансового положения, но и прогнозирование будущих возможностей, что позволяет клиентам заранее принимать меры для оптимизации своих расходов и накоплений.

С помощью различных инструментов, таких как бюджетообразование, планирование инвестиций и анализ долговых обязательств, «Финздоровье» помогает пользователям становиться более финансово грамотными.

Среди главных функций «Финздоровья» выделяются:

Анализ общего количества денег клиента, включая средства в других банках.

Мониторинг расходов на подписки с напоминанием о предстоящих платежах.

Оценка кредитоспособности и советы по улучшению кредитной истории.

Рекомендации по повышению финансовой грамотности.

Сервис доступен для клиентов «Т-Банк» в мобильных приложениях на Android и iOS.