Рекомендованная цена модели составляет 3 360 000 рублей, при этом покупателям предлагаются дополнительные скидки.

Первый российский серийный гибридный кроссовер Evolute i-Space стал уникальным предложением на российском автомобильном рынке. Выросший из идей о доступности и комфортности, этот автомобиль выделяется не только своим дизайном, но и экономичностью. Рекомендуемая цена на Evolute i-Space составляет всего 3,36 миллиона рублей, делая его самым дешевым в классе гибридных автомобилей.

С момента начала выпуска в июле, Evolute i-Space завоевал лидирующие позиции в рейтингах доступных гибридов. По данным агентства "Автостат", конкуренты данного кроссовера стоят как минимум на 400 тысяч рублей дороже, что подчеркивает уникальность предложения.

Кроссовер предлагает впечатляющий расход топлива — всего 5,5 литра на 100 км. При этом запас хода составляет до 1150 км, что делает его идеальным для длительных поездок. Особенностью модели является возможность передвижения на электротяге до 87 км, а полное время зарядки аккумулятора составляет четыре часа.

Совсем скоро, до конца года, на заводе в Липецкой области планируется произвести более тысячи автомобилей Evolute i-Space.