BMW M5 Touring 2025 получил почти тот же стиль дизайна, что и седан M5. Машина оборудована 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Перед анонсом в сеть попали подробные сведения о BMW M5 Touring 2025 модельного года.

BMW M5 Touring 2025 сохраняет стиль седана M5 и оборудован подключаемой гибридной системой. Под капотом скрыт 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, в тандеме с электродвигателем, обеспечивающим общую мощность в 727 лошадиных сил и максимальный крутящий момент в 1000 Нм. Автомобиль разгоняется до 96 км/ч всего за 3,4 секунды и достигает максимальной скорости в 306 км/ч при использовании пакета M Driving Package.

Интерьер выполнен с использованием высококачественных материалов, обеспечивая максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Инновационная мультимедийная система предоставляет доступ ко множеству функций, включая адаптивный круиз-контроль и систему помощи при парковке.

Системы активной безопасности также находятся на высшем уровне. Электрическая батарея ёмкостью 14,8 кВтч обеспечивает запас хода на электроэнергии около 40 км. Дизайнерские элементы включают светодиодную рамку вокруг радиаторной решётки и стильные фары нового образца. Салон оснащён изогнутым двойным экраном и подсветкой.