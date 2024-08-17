Местный импортер предложил Vesta в трех типах кузова с пакетом ESP. Такие «Весты» преподносятся как машины 2025 модельного года.

В Белоруссии начались продажи модели Lada Vesta с пакетом ESP, в то время как в России такой версии пока нет. Местный импортер предложил «Весту» в трех кузовах, обозначив их как автомобили 2025 модельного года.

Ожидаемая версия Lada Vesta SW Special Edition с системой ESP представлена по цене 46,4 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно 1,31 миллион рублей в России. Эта цена значительно ниже, чем в отечественных автосалонах, где стоимость аналогичных моделей может превышать указанные суммы.

Обновленная версия Lada Vesta оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и механической трансмиссией. Кроме того, автомобиль обеспечивает комфорт пользователям благодаря полностью светодиодной оптике, системам ABS и EBD, а также климат-контролю и передовым функциям безопасности, включая камеру заднего вида и подогрев сидений.

АвтоВАЗ прокомментировал ситуацию, уточнив, что информации о наличии системы ESP в российских версиях Lada Vesta на официальных сайтах не обнаружено. Импортеры подтвердили, что информацию о данной опции не размещали.