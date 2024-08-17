Подобно Zeekr 001, Zeekr 007 получил мощный чип Nvidia Drive Orin-X и лидар, что улучшило возможности автономного вождения. Одновременно доработали систему экстренного торможения — максимальная скорость ее срабатывания увеличена до 120 км/ч.

Компания Zeekr представила обновленный электроседан Zeekr 007 2025, который стал быстрее, дешевле и функциональнее. Этот автомобиль, появившийся на рынке менее года назад, получил значительные улучшения, сопоставимые с моделью Zeekr 001.

Одной из ключевых особенностей Zeekr 007 является мощный чип Nvidia Drive Orin-X и лидар, которые значительно усиливают возможности автономного вождения. Также модернизирована система экстренного торможения, позволяющая срабатывать на скорости до 120 км/ч.

Внутреннее убранство стало более современным: обновленный голосовой помощник Eva с искусственным интеллектом, новый цвет салона и стильные колесные диски. Фирменная тяговая батарея Golden Brick 2.0 обеспечивает сокращение времени зарядки на 10,5 минут и улучшенную динамику разгона. Заднеприводный Zeekr 007 разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд, а полноприводный — за 3,4 секунды.

Эстетика и функциональность гармонично сочетаются в новом дизайне интерьера, создавая атмосферу технологического комфорта. Передовые материалы отделки, качество сборки и внимание к деталям подчеркивают статус автомобиля. Инновационные системы безопасности и интеграция с мобильными устройствами делают вождение не только приятным, но и высокотехнологичным.

Внешний дизайн также претерпел изменения, приняв более агрессивные линии и аэродинамические формы, что не только улучшает показатели производительности, но и привлекает взгляды на дороге.

Стоимость новых моделей снизилась на 2,8 тыс. долларов, теперь они варьируются от 29,4 до 42 тыс. долларов в Китае, делая Zeekr 007 доступным выбором для автомобилистов.