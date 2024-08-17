Согласно новым правилам наименования Audi, A5 заменит A4. Audi A4, A6 и Q5 в настоящее время являются бестселлерами Audi в Китае.

С каждым годом автомобильная индустрия демонстрирует стремительное развитие технологий. Одним из ярких примеров станет новое поколение Audi A5, которое будет впервые презентовано на автосалоне в Гуанчжоу. Данная модель будет оборудована современными решениями для интеллектуального вождения от Huawei, что укрепляет позиции Audi на китайском рынке.

Система вождения от Huawei включает не только программное обеспечение, но и разнообразные чипы и модули, произведенные самой компанией. Это решение позволит автомобилю адаптироваться к различным условиям на дороге и обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для водителей и пассажиров.

Audi China подчеркивает свою стратегию сотрудничества с местными и глобальными поставщиками. По новой номенклатуре, Audi A5 заменит текущую модель A4, что свидетельствует о стремлении компании оставаться конкурентоспособной. Модели Audi A4, A6 и Q5 уже зарекомендовали себя как бестселлеры в регионе.