Клиенты могут зарезервировать свой автомобиль за 2500 долларов. Модель позиционируется как «полное переосмысление» DeLorean DMC-12. Автомобиль будет оснащен полностью закрытой решеткой радиатора с шильдиком DMC-EV.

Lynx Motors готовится к запуску новой версии легендарного DeLorean DMC-12, которая будет представлена под названием DMC-EV. С ценой в $250,000 и началом поставок в 2025 году, этот автомобиль обещает стать настоящим хитом среди автолюбителей. Для предварительного бронирования достаточно внести депозит в $2,500.

Новый DMC-EV отличается полностью закрытой решеткой радиатора и современными светодиодными фарами. Обновленный кузов включает переработанные задние фонари, бамперы и агрессивный диффузор, что придаёт автомобилю футуристичный вид.

Салон стал полностью новым: трёхспицевое рулевое колесо из углеродного волокна, огромный дисплей и современная центральная консоль с беспроводным зарядным устройством созданы для максимального комфорта водителя и пассажиров. Новейшие кожаные сиденья обеспечивают отличную поддержку.

В качестве замены обычного V6, DMC-EV оснащен четырьмя моторами в колесах, что обеспечивает автомобилю полный привод с впечатляющим разгонным временем менее 4 секунд до 96 км/ч и запасом хода в 400 км.