Mokka стала первой серийной моделью, представившей новейший стиль Opel в 2020 году. Четыре года спустя пришло время для обновления.

В 2025 году состоится долгожданный дебют обновленного Opel Mokka, о котором уже появились первые сведения и изображения. Шпионские фотоснимки, сделанные фотографами из Carscoops, показали модель с минимальным камуфляжем, что дает возможность рассмотреть ее основные дизайнерские изменения.

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Обновленный Opel Mokka сохраняет свой узнаваемый стиль, представленный первоначально в 2020 году. Несмотря на то, что изменения незначительные, их можно заметить. Передняя часть автомобиля была модифицирована: воздухозаборники бампера получили новый облик с "улыбающимся" верхним воздухозаборником и более выразительным сплиттером, подчеркивающим спортивный характер автомобиля.

Светодиоды головных и задних фонарей теперь имеют горизонтальные прорези, сохраняя при этом привычный световой дизайн. Кроме того, задняя сторона автомобиля украшена новой эмблемой Opel, а название модели Mokka теперь скрыто под пленкой.

Внутри обновленная модель предлагает переработанное рулевое колесо с срезанной нижней частью, как у последних моделей Frontera и Grandland. Приборная панель осталась почти без изменений, сохраняя цифровой формат отображения информации.

Opel Mokka 2025 — это смелый шаг в будущее, который сочетает в себе инновационные технологии и элегантный современный дизайн. Под капотом находится 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель Stellantis, обеспечивающий мощность в 134 л.с., что позволяет автомобилю уверенно преодолевать различные дорожные условия. Дополняет систему 28-сильный электродвигатель, который обеспечивает дополнительную динамику и экономичность.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает плавное переключение и мгновенную реакцию на нажатие акселератора, позволяя водителю чувствовать полный контроль над своим автомобилем. Новый Opel Mokka не только отвечает требованиям современного автолюбителя, но и придерживается строгих стандартов экологии, сокращая выбросы CO2 и повышая топливную экономичность.

Дебют модели в Европе, запланированный на начало следующего года, обещает стать значимым событием для бренда Opel, который продолжает укреплять свои позиции на рынке компактных кроссоверов. Каждый элемент нового Mokka создан с учетом потребностей водителей, что делает этот автомобиль не только стильным, но и практичным выбором для городской жизни.