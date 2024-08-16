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Lincoln опубликовал видео, демонстрирующее несколько деталей о Navigator 2025 модельного года
Cadillac недавно представил обновленный внедорожник Escalade 2025 модельного года, и теперь Lincoln готов ответить своим собственным обновленным Navigator.

С недавним обновлением внедорожника Cadillac Escalade 2025 года, компания Lincoln готова представить свой усовершенствованный Navigator 2025 модельного года. Ожидается, что данная модель, дебют которой запланирован на 15 августа, порадует покупателей множеством нововведений.

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Одним из главных изменений станет новая решетка радиатора с эффектными светящимися полосами, которые простираются от логотипа по всей поверхности, усовершенствующих дизайн автомобиля. Внутри, Navigator получит модифицированное рулевое колесо, заимствованное у модели Nautilus, а кнопки переключения передач в виде клавиш пианино переместятся ниже на центральной консоли.

Кроме того, ожидается, что новый Navigator будет оснащен огромным экраном, который займет практически всю ширину приборной панели, соперничая с 55-дюймовым дисплеем Cadillac Escalade. Однако подробности о силовой установке пока не раскрыты, оставляя поклонников в ожидании.

#обновление #экран #нововведения #дебют #рулевое колесо #силовая установка #cadillac escalade 2025 #lincoln navigator 2025 #решетка радиатора #центральная консоль
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