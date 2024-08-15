Приложение My BMW получило новое обновление, включающее функцию Electric Vehicle Analysis, которая помогает владельцам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания оценить, насколько электрический BMW подходит для их стиля вождения.
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Для использования функции клиент выбирает электрическую модель BMW. После того как автомобиль с ДВС выполнит не менее 200 поездок и преодолеет 2000 километров, приложение анализирует данные и демонстрирует, сколько раз можно было бы проехать на электромобиле на одной полной зарядке.
С помощью данного инструмента BMW стремится снизить опасения пользователей о запасе хода и практичности электрических автомобилей, которые становятся все более актуальными. Анализ базируется на реальных данных, полученных через функцию «Мои поездки», что делает результаты максимально релевантными.
В дальнейшем планируется добавить новые характеристики, включая информацию о зарядных устройствах и времени ожидания. Таким образом, приложение позволит клиентам более обоснованно подходить к выбору своего следующего автомобиля, учитывая все аспекты эксплуатации.