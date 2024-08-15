Это приложение должно помочь снизить беспокойство о запасе хода и опасения по поводу повседневной практичности полностью электрических транспортных средств, которые все еще не очень распространены сегодня.

Приложение My BMW получило новое обновление, включающее функцию Electric Vehicle Analysis, которая помогает владельцам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания оценить, насколько электрический BMW подходит для их стиля вождения.

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Для использования функции клиент выбирает электрическую модель BMW. После того как автомобиль с ДВС выполнит не менее 200 поездок и преодолеет 2000 километров, приложение анализирует данные и демонстрирует, сколько раз можно было бы проехать на электромобиле на одной полной зарядке.

С помощью данного инструмента BMW стремится снизить опасения пользователей о запасе хода и практичности электрических автомобилей, которые становятся все более актуальными. Анализ базируется на реальных данных, полученных через функцию «Мои поездки», что делает результаты максимально релевантными.

В дальнейшем планируется добавить новые характеристики, включая информацию о зарядных устройствах и времени ожидания. Таким образом, приложение позволит клиентам более обоснованно подходить к выбору своего следующего автомобиля, учитывая все аспекты эксплуатации.