Ранее Гурман заявил, что долгосрочный план Apple заключается в разработке чего-то вроде Apple Intelligence+ с дополнительными функциями, за доступ к которым пользователи будут платить ежемесячную плату. У Apple уже есть многоуровневая настройка подписки для iCloud, поэтому Apple Intelligence может работать аналогично.

В последние годы технологии искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью нашего повседневного существования, и Apple также не остается в стороне. Согласно новейшим данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple не планирует взимать плату за функции Apple Intelligence как минимум до 2027 года. Это связано с тем, что текущий набор функций ещё не достаточно привлекателен для пользователей.

реклама

Гурман отметил, что в идеальных условиях Apple потребуется около трех лет для создания платного продукта с действительно ценной функциональностью. В будущем компания планирует разработки, подобные Apple Intelligence+, которые включат дополнительные функции, доступные по подписке. Это позволит Apple интегрировать уровневые подписки, подобные тем, что уже существуют для iCloud.

На данный момент тестовые версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 предлагают ограниченный доступ к некоторым возможностям Apple Intelligence. Среди них — инструменты для написания, улучшенная Siri и алгоритмы для ответов в мессенджерах. Однако многие ожидаемые функции, такие как Image Playground и Genmoji, будут доступны лишь в 2024 и 2025 годах.