Результат теста показывает, что телефон оснащен внутренней материнской платой s5e9945 и 10-ядерным процессором. Одно из ядер процессора достигает тактовой частоты 3,11 ГГц. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE продемонстрировал выдающиеся характеристики, пройдя тщательное тестирование в популярном бенчмарке Geekbench. Устройство построено на базе материнской платы s5e9945, оснащено мощным 10-ядерным процессором, одним из ядер которого является высокопроизводительное ядро с частотой до 3,11 ГГц. С 8 ГБ оперативной памяти Galaxy S24 FE достиг впечатляющих результатов — 1625 баллов в тесте на одноядерную производительность и 5698 баллов в многоядерном тесте.

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Эти цифры не только подтверждают высокие вычислительные способности устройства, но и свидетельствуют о его готовности справляться с требовательными задачами, такими как игры, многозадачность и ресурсоемкие приложения. Графический процессор Xclipse 940 придаёт устройству дополнительную мощность, обеспечивая плавность графики и реалистичность изображения. Такие характеристики делают Samsung Galaxy S24 FE достойным выбором для пользователей, стремящихся к максимальному комфорту, производительности и качеству. Устройство обещает стать настоящим флагманом среди смартфонов.

Samsung планирует оснастить Galaxy S24 FE версией чипа Exynos 2400, аналогично Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, но с немного сниженными частотами. Ядра процессора имеют различные тактовые частоты: Cortex-X4 работает на частоте 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 — на 2,9 ГГц, три ядра на 2,6 ГГц, и четыре ядра Cortex-A520 — на 1,95 ГГц.

Смартфон будет поставляться с предустановленной OneUI 6.1.1 на базе Android 14, внедряя инновации Galaxy AI и предлагая аккумулятор ёмкостью 4565 мА•ч.