На сегодня уже созданы два летных образца двигателя, а третий планируется изготовить до конца текущего года.

НПО «Энергомаш», входящее в состав Роскосмоса, готовится к серийному производству уникального ракетного двигателя РД-171МВ, который будет применяться на первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». По словам генерального директора компании Игоря Арбузова, все этапы подготовки завершены, и организовано производство двигателей, необходимых для наземных испытаний и летных тестов.

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В настоящее время создано два летных образца РД-171МВ, а третий планируется изготовить до конца текущего года. При этом цикл наземных испытаний практически завершен, междуведомственные испытания ожидаются в 2025 году.

Двигатель РД-171МВ, разработанный для обеспечения максимальной эффективности и производительности, представляет собой кульминацию многолетних исследований в области ракетной техники. Его уникальная конструкция, включающая в себя четырёхкамерный поток, позволяет добиться внушительной тяги, что делает двигатель идеальным решением для тяжелых космических запусков. С момента своего появления РД-171 и его модификации зарекомендовали себя как надежные и мощные агрегаты, успешно применяясь в проектах, требующих высокой степени надежности и точности.