В России начали серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара», о чем сообщил ТАСС генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (Производственное объединение «Полет») Алексей Варочко.

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что передача первых двигателей РД-191М для ракеты-носителя «Ангара-А5М» Центру Хруничева состоится до конца 2024 года.

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Настоящий этап экспериментов с двигателем завершён — все необходимые параметры успешно подтверждены. Проектирование и разработка двигателя прошли в цифровом формате, что подчеркивает надежность современных технологий, применяемых на всех этапах.

Следующий шаг включает в себя детальную оценку полученных данных, что позволит зеркально отразить успешные решения и выявить возможные области для оптимизации. В этом контексте команда инженеров готова к углубленному анализу, который будет проводить не только количественную, но и качественную оценку поведения двигателя в различных условиях эксплуатации. Важной задачей станет подготовка к тестированию в реальных условиях, на что требуется детальная проработка сценариев и параметров работы.

Кроме того, необходимо учитывать влияние новых материалов, которые были использованы в конструктивных элементах, а также усовершенствований в системе управления. Эти аспекты играют ключевую роль в обеспечении выдающихся характеристик, за которые так ценится разработка. Параллельно ведется работа по подготовке документации и внедрению результатов исследования в производственные процессы, что обеспечит плавный переход от проекта к массовому производству.

Дополнительно сообщается, что цикл наземных испытаний для двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя «Союз-5», также близок к завершению. Эти достижения служат примером прогресса России в освоении космоса и подтверждают высокую квалификацию отечественной науки и промышленности.