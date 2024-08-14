«Мы практически закончили цикл наземных испытаний. Дальше будем ждать создания самой ракеты для летных испытаний. А двигатели — они готовы», — сказал Арбузов на полях форума «Армия-2024».

Ведущая разработка в области ракетных двигателей, РД-171МВ, почти завершила цикл наземных испытаний. Гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов подтвердил, что двигатели готовы, и теперь ждут создания ракеты-носителя «Союз-5» для летных испытаний. Ожидается, что межведомственные испытания начнутся в 2025 году.

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Эти двигатели представляют собой результат многолетней работы, направленной на создание высокоэффективных и надежных решений для космической отрасли. РД-171МВ, обладая уникальными характеристиками, станет важным компонентом новой ракеты, которая предназначена для замены устаревших систем. Параметры, достигнутые в ходе наземных испытаний, подтверждают заявленные технические показатели и позволяют с оптимизмом смотреть на предстоящие испытания.

С учетом растущих потребностей в запуске спутников и дальнейших космических миссий, запуск ракет-носителей нового поколения, таких как «Союз-5», является стратегически важным шагом. Программа разработок будет продолжена с акцентом на инновации и устойчивые технологии, что обеспечит России конкурентное преимущество на глобальной арене космических исследований.

РД-171МВ — мощнейший жидкостный ракетный двигатель в мире, обеспечивающий тягу 800 тонн при массе всего 10 тонн. Он основан на предыдущих модификациях РД-171 и РД-171М, которые успешно использовались в программах «Энергия-Буран» и «Зенит».

Новая ракета «Союз-5» предназначена для запуска автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Первый запуск ракеты запланирован на 2024 год, и можно с уверенностью сказать, что РД-171МВ станет ключевым элементом в будущем российской космонавтики.