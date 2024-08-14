Старший менеджер проекта Коннер Дженкинс рассказал, что процесс такой постройки быстрее и дешевле традиционного строительства, требует меньше рабочих, а также сводит к минимуму отходы.

В Техасе завершается строительство уникального комплекса, состоящего из 100 домов, напечатанных на 3D-принтере. Проект, реализуемый компанией Icon, был запущен в конце 2022 года и должен быть завершен к концу лета 2024 года. Благодаря использованию масштабного 3D-принтера Vulcan, который весит 4,75 тонны и имеет ширину почти 14 метров, процесс возведения зданий становится быстрее и экономичнее.

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Каждый дом строится за три недели, что существенно сокращает сроки выполнения работ. Применяемый бетонный состав, состоящий из порошка, песка и добавок, создает прочные стены, устойчивые к влаге, насекомым и экстремальным климатическим условиям. Эти свойства способствуют поддержанию комфортной температуры в домах в течение жаркого техасского лета.





Цены на жильё в новом комплексе варьируются от $470 000 до $600 000, что делает дома доступными для широкой аудитории. Из 100 предложенных участков уже продано около четверти. Проект, который снижает отходы и требует меньше рабочего времени, наглядно демонстрирует перспективы 3D-строительства в современном мире.