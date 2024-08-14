В России внедорожник предлагается в двух комплектациях (Elite и Premium) и с двумя турбированным моторами — 2,0-литровым бензиновым и 2,4-литровым дизельным.

Российский рынок внедорожников пополнился новым Haval H9 второго поколения, который официально стартовал в продажу 9 августа. По заверениям калужского дилера Haval Pro, первые счастливчики уже получили свои автомобили.

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Следует отметить, что в России Haval H9 появился раньше, чем в Китае, где продажи должны начаться только в конце августа. Новый H9 предлагает две комплектации — Elite и Premium, а также выбор из двух турбированных двигателей: 2,0-литрового бензинового и более мощного 2,4-литрового дизельного. Полный привод доступен в базовой комплектации, что свидетельствует о высокой проходимости внедорожника.

Цены на новый Haval H9 варьируются от 4,3 до 5,3 миллионов рублей, что делает его конкурентоспособным вариантом на российском рынке SUV.