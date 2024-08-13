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Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Дипломат утверждает, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область не позволяет Москве перебрасывать достаточное количество резервов на Донбасс.

Украинское руководство официально заявило, что не собирается аннексировать территории, которые его войска заняли в Курской области. Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины, подчеркнул, что украинская операция в этом регионе направлена исключительно на облегчение текущей ситуации на фронте и усложнение логистики для российской армии.

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Тихий объяснил, что операция украинских войск сосредоточена исключительно на военных объектах и контингенте. Он отметил, что присутствие украинских сил в Курской области затрудняет переброску российских резервов на Донбасс. 

По словам Тихого, украинские подразделения действуют в рамках норм международного гуманитарного права и представляют собой «цивилизованную европейскую силу». Однако данный подход вызывает вопросы, так как имеются сообщения о случаях мародерства и нарушениях прав мирных жителей.

На действия украинских войск в Курской области отреагировала и международная общественность, включая ООН. Ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило мнение, что действия Киева в этом регионе направлены на создание паники среди местного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 7 августа призвала мировое сообщество осудить действия украинских войск и военные преступления, которые, по мнению российской стороны, имеют место в Курской области. Захарова также отметила, что украинские силы пытаются создать видимость активности на фоне постоянных неудач в зоне конфликта.

Ситуация в Курской области остается напряженной. Украинские власти уверяют, что их цели ограничены военными объектами, в то время как Россия и международные организации выражают обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и военных преступлений. Вопросы и обсуждения, связанные с этим конфликтом, продолжают привлекать внимание как в дипломатических кругах, так и среди широкой общественности.

#россия и украина #украинская армия #военные преступления #нарушения прав человека #георгий тихий #конфликт в курской области #логистика на фронте #международная реакция #международное гуманитарное право #оон и курская область
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kitava
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