Спереди установлена решетка, украшенная толстыми горизонтальными хромированными планками с логотипом бренда Haval. Фары — квадратные с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями внутри. Сзади установлены вертикально расположенные квадратные фонари, открывающаяся вбок задняя дверь и внешний ящик для запасных частей.

Haval, дочерняя компания Great Wall Motors, представила новое поколение внедорожника H9, который поступил в продажу в России по цене от 4,3 миллионов рублей. Это авто готово покорять не только городские улицы, но и сложные горные маршруты.

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Интерьер нового Haval H9 поражает сочетанием роскоши и функциональности. Широкая передняя панель, обтянутая высококачественной кожей, создает уютную атмосферу, а эргономично расположенные элементы управления обеспечивают удобство в использовании. Просторные сиденья, оборудованные современными системами подогрева и вентиляции, подарят пассажирам комфорт даже в самых длительных поездках.

Технологическая начинка автомобиля на высшем уровне: мультимедийная система с высококачественным экраном, поддержка смартфонов и множество аудио функций делают каждую поездку незабываемой. Звукоизоляция кузова позволяет не отвлекаяться на внешние шумы.

Под капотом Haval H9 скрывается мощный двигатель, обеспечивающий выдающуюся динамику и уверенное передвижение по любым дорогам. Полный привод и продвинутая система безопасности — это гарантия надежности и уверенности в любых условиях.

Динамичные линии кузова, гармонично переходящие от капота к задней части, делают H9 не просто SUV, а истинным произведением искусства на колесах.

Автомобиль предложен с двумя вариантами двигателей: бензиновый 2,0 л мощностью 218 л.с. и дизельный 2,4 л с 184 л.с. Бензиновый агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой, а дизельный — с 9-ступенчатой.

Haval H9 оснащен четырьмя спицами рулевого колеса и 14,6-дюймовым центральным экраном. Современные удобства включают обогрев лобового стекла, трехзонный климат-контроль и систему кругового обзора.