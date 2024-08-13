Стоимость модели 2025 года начинается от 25 000 долларов.

Представленный на рынке внедорожник Lynk & Co 08 EM-P 2025 стал настоящим прорывом в автомобильной индустрии Китая. Эта модель, стоимость которой начинается от 25 000 долларов, уже завоевала популярность среди 80 000 пользователей.

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Lynk & Co 08 EM-P 2025 стал первым автомобилем в Китае, оборудованным 7-нм серийным чипом собственной разработки Longying No. 1. Данная технология значительно повышает производительность и энергоэффективность транспортного средства.

Новый внедорожник, представленный на рынке, сочетает в себе передовые технологии и безупречный дизайн, что делает его идеальным выбором для любителей активного отдыха. Современные дневные ходовые огни не только придают ему оригинальный вид, но и повышают безопасность на дороге, обеспечивая лучшую видимость в любых условиях. Стильные задние фонари сквозного типа усиливают впечатление динамики и мощи, придавая автомобилю уверенный и современный облик.

С размерами 4820 х 1915 х 1685 мм и колесной базой в 2848 мм, внедорожник предлагает просторный и комфортабельный салон, где достаточно места для всех пассажиров и их багажа. Продуманная эргономика салона позволяет водителю и пассажирам наслаждаться поездками как по городским улицам, так и по сложным внедорожным маршрутам. Высокая проходимость, усовершенствованная подвеска и мощный двигатель делают этот автомобиль универсальным и надежным спутником в любых приключениях.

Каждая деталь нового внедорожника продумана до мелочей, что подчеркивает его статус не только как автомобиля, но и как символа стиля и свободы.

Модель оборудована операционной системой Lynk Flyme Auto и высокотехнологичными дисплеями, включая 12,3-дюймовую панель приборов и 15,4-дюймовый центральный экран. Функция использования смартфона в качестве ключа, а также нововведения в обновлении Flyme Auto 1.6.0, делают Lynk & Co 08 EM-P 2025 современным выбором для автомобилистов.