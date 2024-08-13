Они отличаются капотной компоновкой и кабиной, которая предлагает повышенный уровень комфорта: ровный пол, встроенный холодильник, медиасистему и широкую кровать.

На российском рынке дебютировал флагманский грузовик Shaanxi/Shacman под названием Sag Moto Z3. Ранее поставки были ограничены, но теперь модель доступна в полном объёме, что поднимает конкуренцию на рынке коммерческого транспорта.

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Капотная компоновка и просторная кабина Sag Moto Z3 предлагают водителям повышенный уровень комфорта. Здесь предусмотрен ровный пол, встроенный холодильник, современная аудиосистема и широкая кровать, что делает длительные поездки более комфортными.

Автомобиль оснащён мощным 12,5-литровым шестицилиндровым двигателем Cummins, развивающим 560 л.с. с крутящим моментом 2600 Нм. Мощность передаётся через 12-ступенчатую роботизированную коробку Eaton, а ведущие мосты поставляет Hande. Благодаря такой комбинации инженерных решений, автомобиль демонстрирует исключительную производительность, позволяя без труда преодолевать как городские улицы, так и труднопроходимые маршруты.

Его мощный двигатель не только обеспечивает выдающуюся динамику, но и гарантирует отличную экономию топлива, что делает его идеальным выбором для дальнобойных поездок и коммерческих перевозок. Высокая манёвренность и стабильность в управлении обусловлены современной подвеской и особенно продуманной геометрией кузова.

Интерьер автомобиля представлен большим количеством современных технологий – от навигационной системы до мультимедийного устройства с поддержкой всех актуальных форматов. В сочетании с комфортными сиденьями и продуманным дизайном интерьеров, это создаёт атмосферу истинного уюта на протяжении всей поездки. Каждая деталь автомобиля говорит о высокой надежности, обеспечивая водителю и пассажирам максимальную безопасность и комфорт в любых условиях.

Кабина адаптирована к российским условиям: она оборудована пневмоподвеской, системой мониторинга «слепых» зон и светодиодными фарами с функцией поворотов. Вес тягача варьируется от 40 до 50 тонн, а сцепное устройство расположено на высоте менее 1,1 метра.

Версия 4x2 стоит около 12 миллионов рублей, что делает Sag Moto Z3 конкурентоспособным по сравнению с более дорогими моделями, такими как Mercedes-Benz Actros.