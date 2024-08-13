Новый аэропорт сможет обслуживать 100 млн пассажиров в год, его площадь составит 35 кв. км. Его планируют построить за пять лет у курортного города Бишофту (регион Оромиа) в 17 км от столицы страны.

В Эфиопии планируют строительство крупнейшего аэропорта на континенте, которое обойдется в 6 миллиардов долларов США. Этот новый воздушный узел, расположенный у курортного города Бишофту, всего в 17 км от столицы Аддис-Абебы, способен будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров ежегодно.

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Предполагалось, что площадь аэропорта составит впечатляющие 35 квадратных километров. Первоначальная фаза строительства предполагает мощность на уровне 60 миллионов пассажиров в год, с последующим увеличением до 100 миллионов. Аэропорт будет оснащен возможностью одновременной посадки четырех авиалайнеров.

В рамках проекта, крупнейшая авиакомпания Африки — Ethiopian Airlines — уже подписала соглашение с международной консалтинговой группой DAR для разработки дизайна и подбора подрядчиков. Этот проект, безусловно, изменит авиационный ландшафт Африки и укрепит ее позиции на глобальной арене.