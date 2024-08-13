Внешне новинка ничем не отличается от ранее представленного гибрида, но различия есть в силовой установке — она стала мощнее.

На китайском рынке дебютирует новая версия роскошного пятиметрового седана Voyah Passion, который теперь оснащён подключаемой гибридной силовой установкой мощностью 420 л.с. В отличие от предыдущей модели, этот седан представляет собой не электромобиль, а высокоэффективный гибрид, что делает его привлекательным выбором для ценителей мощности и комфорта.

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Силовая установка новой версии Voyah Passion мощнее, чем у предшественника. Если раньше мощность составляла 290 кВт (394 л.с.), то теперь она увеличилась до 310 кВт (421 л.с.). Это значительное улучшение обеспечивается 1,5-литровым турбомотором, который выдает 110 кВт (150 л.с.). Несмотря на повышения мощности, емкость литий-ионной батареи остаётся на уровне 25,6 кВт·ч, что позволяет сохранить баланс между мощностью и эффективностью.

Седан обладает размерами: 5088 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе 3000 мм. Эти характеристики подчеркивают его статус премиального автомобиля, предлагая достаточное пространство и комфорт для водителя и пассажиров.