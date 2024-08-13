Это топовая версия электрического седана: на данный момент в Китае продается только BMW i5 35L, ранее была сертифицирована модель i5 40L, а сейчас дело дошло и до топовой i5 50L. Сертификация машины одновременно является разрешением на серийное производство.

Китай стал новой ареной для премиального электрического седана BMW i5 50L, который теперь сертифицирован и готов к серийному производству. Эта версия представляет собой вершину технологий BMW, получившая мощный полный привод и два электромотора, обеспечивающих 598 л.с.

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Размеры нового BMW i5 50L впечатляют: длина составляет 5175 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1520 мм при колесной базе в 3105 мм. Для сравнения, предшественник в кузове G12, седан BMW 7-й серии, имеет длину 5098 мм и колесную базу 3070 мм.

С первых моментов знакомства с автомобилем ощущается его мощь и элегантность. Изящные линии кузова и динамичный профиль создают впечатление уверенности и современности, что ещё больше усиливается за счет дизайнерских решений, гармонично вписывающихся в концепцию электромобиля.

Интерьер BMW i5 50L не уступает внешнему виду. Просторный салон, отделанные высококачественными материалами, предлагает водителю и пассажирам комфорт на высшем уровне. Передовые технологии, включая интуитивно понятную мультимедийную систему и системы помощи водителю, делают каждую поездку не только удобной, но и безопасной.

Передний электромотор развивает 258 л.с., а задний – 340 л.с. Несмотря на такую мощность, максимальная скорость ограничена 190 км/ч, что, безусловно, говорит о том, что компания фокусируется на комфортном и безопасном передвижении.