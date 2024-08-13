Люксовый кроссовер Voyah Free EVR Sport Edition в августе можно купить с огромной скидкой в 900 тыс. рублей, но она действует только при полной предоплате машины. С учетом этой скидки цена кроссовера снижается до 5,59 млн рублей.

В августе 2023 года российский рынок удивил покупателей значительным снижением цен на просторный седан Dongfeng Shine Max. Теперь базовая комплектация Comfort доступна за 2,1 миллиона рублей, что позволяет сэкономить 100 тысяч рублей. Приятная цена стала возможной благодаря изменениям в рыночной ситуации и повышенной конкуренции. Средняя комплектация Premium, предлагающая дополнительные функции и комфорт, также доступна по выгодной цене — 2,2 миллиона рублей, со скидкой в 200 тысяч рублей.

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С размерами 4797 мм в длине и 2770 мм в колесной базе, Dongfeng Shine Max стал достойным конкурентом таких популярных моделей, как Toyota Camry, что позволяет ему занять место в сегменте просторных автомобилей. Комфортабельный салон удовлетворяет потребности как семейных водителей, так и корпоративных клиентов. Основываясь на сочетании стиля, цены и качества, Dongfeng Shine Max становится все более привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и доступный седан в своем классе.

Dongfeng Shine Max оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., а также 7-ступенчатой трансмиссией типа «робот». Это сочетание обеспечивает не только мощность, но и динамику при поездках по городским и загородным маршрутам.

Дополнением к этим выгодным предложениям является элитный кроссовер Voyah Free EVR Sport Edition, который также доступен со скидкой — 900 тысяч рублей при полной предоплате. Его цена снижается до 5,59 миллиона рублей, что делает эту модель особенно привлекательной.