За предложение проголосовали более 65% валидаторов и делегатов.

Криптосообщество проекта Terra Luna Classic дало зелёный свет значимому обновлению Tax2Gas, которое может оказать влияние на ценовую динамику токена LUNC. За данное предложение проголосовало более 65% валидаторов и делегатов.

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По информации от представителей компании Genuine Labs, занимающейся разработкой обновления, Tax2Gas оптимизирует налоговые процессы, интегрируя их в сборы за газ. Это не только повысит эффективность работы сети, но и уменьшит количество ручных расчётов, которые зачастую приводят к ошибкам.

Автоматизированная система будет обрабатывать 22 различных тарифа за газ, обеспечивая взимание комиссии только за успешно выполненные транзакции.

Кроме того, ожидается, что это обновление упростит процессы для разработчиков и пользователей, что может вызвать рост интереса к Terra Luna Classic и привлечь больше клиентов.

Некоторые участники сообщества считают, что обновление также окажет позитивное влияние на стоимость токена LUNC. В настоящее время он торгуется на уровне $0,000071, и за последние 24 часа его стоимость увеличилась на 6%.

Обновление Tax2Gas также предполагает улучшение прозрачности и предсказуемости транзакционных издержек, что может способствовать росту доверия со стороны пользователей и инвесторов. Благодаря автоматизации процесса расчета налогов, разработчики смогут сосредоточиться на создании новых приложений и решений на платформе Terra Luna Classic, что потенциально откроет двери для новых инноваций.

Кроме того, реализация Tax2Gas может способствовать дальнейшему снижению комиссии за транзакции, что, в свою очередь, сделает использование сети более привлекательным для инвесторов и трейдеров. Эта мера может стать решающим фактором для привлечения новых пользователей, особенно в условиях возрастающей конкуренции на рынке децентрализованных финансов.