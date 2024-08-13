В 2023 году доля импорта в ВВП России снизилась до 19% — по сравнению с «досанкционным» уровнем 20,6%. По оценке ЦБ, в дальнейшем показатель будет оставаться ниже, чем в 2021 году.

В 2023 году доля импорта в российском ВВП сократилась до 19% по сравнению с 20,6% в предшествующем «досанкционном» периоде. По мнению Центрального банка, в дальнейшем этот показатель остается ниже уровня 2021 года. Согласно прогнозам, физический объем импорта в текущем году уменьшится на 1–3%, что окажется на 4 процентных пункта хуже, чем ожидалось ранее. Это негативное изменение связано с возрастанием санкционных препятствий в области платежей и логистики. Также был снижен прогноз по стоимостному объему импорта на 3,7% из-за возникших платежных трудностей.

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С 2011 по 2021 годы средняя доля импорта в ВВП составила 20,5%. После падения в 2022 году до 15,1%, в 2023 году этот показатель поднялся до 19,1%. Президент РФ Владимир Путин поставил цель уменьшить долю импорта до 17% к 2030 году, предполагая, что российские компании смогут занять освободившиеся ниши. Эксперты считают, что сокращение импорта может произойти значительно быстрее, однако это не всегда будет сопровождаться ростом импортозамещения.

Сокращение доли импорта в экономике России имеет как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, стремление к импортозамещению может стимулировать развитие отечественного производства и технологий, создавать новые рабочие места и повысить уровень самодостаточности экономики. Это также может способствовать инновациям, поскольку российские компании будут вынуждены искать новые подходы и решения для замещения импортируемых товаров.

С другой стороны, резкое снижение импорта может привести к дефициту определенных товаров и услуг, особенно в тех отраслях, где использование иностранного производства было незаменимым. Это может обострить проблемы с качеством и ценами на отечественные товары, а также вызвать инфляционные процессы. Важнейшим аспектом в этой ситуации становится необходимость поддержки и развития местного бизнеса, чтобы избежать чрезмерного увеличения цен и дефицитов.

Параллельно возникают проблемы с инфраструктурой и логистикой, которые требуют доработки в условиях новых реалий. Без должного внимания к этим вопросам цель снижения доли импорта может оказаться трудно достижимой и неоправданной.