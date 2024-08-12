Карта позволяет подключить до четырёх дисплеев. Для клиентов новинка будет доступна в начале 2025 года.

В следующем году на рынке могут появиться автомобили, использующие видеокарты от Intel. Компания представила новый графический адаптер Arc A760A, который является практически точной копией модели Arc A750.

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Эта новинка располагает теми же 28 ядрами Xe, что соответствует 3584 ALU-блокам, и имеет 256-битную шину памяти. Однако память в данной модели увеличена до 16 ГБ, что делает её более мощной. Частота ядра немного ниже и составляет 1953 МГц, что, в свою очередь, несколько снижает производительность до 14 TFLOPS и 229 TOPS для задач на основе искусственного интеллекта.

Arc A760A обеспечит выполнение различных функций ИИ и сможет обработать изображения для мультимедийных систем. Уровень тепловой мощности (TDP) составляет 225 Вт, что не так мало по сравнению с конкурентами. Адаптер предоставляет возможность подключения до четырёх дисплеев, а его поступление в продажу ожидается в начале 2025 года. Напомним, что новые игровые видеокарты Intel должны выйти уже в этом году.

Одной из ключевых особенностей Arc A760A является его способность выполнять глубокую обработку изображений и видео, что особенно актуально для автомобилей с функциями автоматического вождения. Обработка больших массивов данных с помощью ИИ требует надежной графической подсистемы, и данный адаптер справляется с этой задачей.

Развитие интеграции графических карт в автомобиле также открывает новые горизонты для разработчиков программного обеспечения и производителей автомобилей. С добавлением поддержки до четырех дисплеев, Arc A760A может предложить водителям и пассажирам уникальный опыт, включая улучшенные системы навигации и развлечений.