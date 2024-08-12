Модель вышла на рынок еще в 2009 году, и на данный момент в отставку точно не собирается.

Volkswagen представляет новую версию пикапа Amarok, который впервые появился в 2009 году и продолжает уверенно занимать свою нишу. Не так давно в Аргентине состоялась премьера обновленного авто, которое вряд ли собирается покидать рынок.

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Внешность пикапа претерпела значительные изменения: появились современные фары, новая радиаторная решетка и обновленный бампер, которые теперь соединены светодиодной линией. Кроме того, новые 20-дюймовые легкосплавные диски придают машине более динамичный вид. Размеры автомобиля также увеличились: длина теперь составляет 5350 мм, что на 96 мм больше, чем у предшественника.

Интерьер оснастили новым мультимедийным комплексом с 9-дюймовым экраном и всеми актуальными интерфейсами, а также новыми креслами с 14-позиционными регулировками и увеличенным количеством USB-портов.

Моторная линейка осталась прежней: это и базовый 2,0-литровый турбодизель, и мощный 3,0-литровый V6 с показателем 258 л.с. Все модели оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода VW 4Motion. Начальная цена обновленного Amarok в Аргентине составляет 40,6 тысячи долларов.

Обновленный Volkswagen Amarok продолжает следовать своим традициям и сохранять приверженность качеству и надежности. Разработка новой версии отвечала современным требованиям рынка, и производитель акцентировал внимание не только на обновлении дизайна, но и на улучшении рабочих характеристик автомобиля. Увеличенные размеры интерьера обеспечивают больший комфорт для пассажиров, а усовершенствованные технологии делают поездки более безопасными и приятными.

Что касается внедорожных способностей, Amarok как и прежде демонстрирует впечатляющую проходимость. В различных комплектациях доступны системы помощи при спуске и подъеме, а также блокировка заднего дифференциала, что делает его идеальным для эксплуатации в сложных условиях.

Обновленный Volkswagen Amarok продолжает радовать поклонников марки сочетанием стиля, технологий и возможностей, обеспечивая надежное решение для тех, кто ищет мощный и универсальный пикап.