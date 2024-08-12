Arrow Lake-H будут иметь ещё и малые ядра Crestmont, то есть те, которые используются сейчас.

В современных процессорах Intel присутствуют два типа ядер, а в новейших Arrow Lake-H их станет уже три. Эти процессоры будут оснащены двумя различными типами маленьких ядер на разных архитектурах.

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Arrow Lake, подобно Lunar Lake, будут включать большие ядра Lion Cove без поддержки Hyper-Threading и малые ядра Skymont. Однако в Arrow Lake-H также появятся малые ядра Crestmont, которые используются в текущих моделях.

Судя по всему, старые ядра в новых процессорах исполнят роль LP-E-ядер (или LP-ядер), размещённые не на кристалле процессора, а на кристалле SoC. Аналогичные решения применяются в процессорах Meteor Lake, но там LP-ядра и обычные малые ядра одинаковы, тогда как в Arrow Lake они будут различаться. Причины такого решения остаются неясными, возможно, ядра Crestmont предлагают большую энергоэффективность в режиме низкой нагрузки.

Процессоры Intel Arrow Lake-H обещают значительные улучшения в производительности и энергоэффективности благодаря использованию трёх типов ядер. Введение малых ядер на разных архитектурах не только оптимизирует использование ресурсов, но и позволяет более точно распределять задачи в зависимости от их сложности и требований к производительности. Это создаёт условия для повышения общей вычислительной мощности и энергоэффективности устройств, использующих эти процессоры.

Параллельно с улучшенной производительностью, архитектура Arrow Lake-H будет более адаптивной к условиям работы. Например, поддержка двух типов малых ядер позволит устройствам более эффективно обрабатывать фоновую активность, снижая нагрузку на высокопроизводительные ядра. Такой подход может быть особенно полезен для мобильных устройств, где важно сохранить заряд батареи без снижения производительности.

Кроме того, интеграция старых ядер в структуру SoC позволяет упростить архитектуру, что может привести к снижению производственных затрат и упрощению дизайна материнских плат. Это, в свою очередь, откроет новые возможности для разработчиков и OEM-партнёров в создании разнообразных решений, таких как более тонкие и лёгкие ноутбуки с высокой производительностью.

Среди перспектив использования Arrow Lake-H можно выделить и новые возможности в области искусственного интеллекта. Улучшенная архитектура обеспечит более быструю обработку данных, что особенно важно для приложений, требующих анализа больших объёмов информации в реальном времени.