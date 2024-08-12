В последние два месяца цена биткоина находилась в широком диапазоне между $53 550 и $72 000, а курс эфира в пределах $2800 и $3970. После скачка цен в марте курс эфира просел на 22%, а биткоина на 12%.

С начала апреля курс первой криптовалюты перешел в фазу затяжной коррекции, как отмечает компания Gemini. В течение последних двух месяцев стоимость биткоина колебалась в диапазоне от $53 550 до $72 000, в то время как эфирнаходился между $2800 и $3970. После значительного повышения цен в марте, эфир снизился на 22%, а Bitcoin — на 12%. Тем не менее, эксперты уверены в перспективном росте котировок в долгосрочной перспективе:

реклама «Криптовалютный рынок на пороге стабильного роста, который должен продолжаться следующие два года, невзирая на текущую коррекцию».

Специалисты выделили несколько факторов, способствующих позитивной динамике в сфере цифровых активов:

Смягчение денежной политики центральных банков Великобритании, Канады и Европейского центрального банка; Развитие инфраструктуры и внедрение новых финансовых инструментов; Улучшение политической обстановки в США, благоприятствующее Bitcoin и крипторынку.

Кроме того, в Gemini полагают, что растущий интерес к стейблкоинам и платформам ставок, таким как Polymarket, также станет важным фактором роста отрасли.

В ближайшие два года, по прогнозам Gemini, стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, могут стать более популярными среди инвесторов, стремящихся избежать волатильности рынка. Это может привести к увеличению объема торговли и, следовательно, к росту стоимости криптовалют.

Платформы ставок, такие как Polymarket, также играют важную роль в этом прогнозе. Они предлагают инвесторам возможность делать ставки на различные события, включая политические и экономические, что добавляет новый уровень гибкости и разнообразия на криптовалютном рынке.

Смягчение денежной политики центральных банков также играет на руку криптовалютам. Это приводит к увеличению предложения денег, что может привести к инфляции фиатных валют и, следовательно, к увеличению спроса на цифровые активы как более стабильные и безопасные инвестиции.

Кроме того, в условиях возросшего интереса к криптовалютам, компании развивают технологические решения, способствующие улучшению безопасности и удобства использования цифровых активов. Рост числа бирж и децентрализованных финансовых платформ расширяет доступ к рынку, что привлекает новых инвесторов и повышает ликвидность.