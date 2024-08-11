Судя по базе бенчмарка, это весьма средняя платформа. У неё четыре ядра Cortex-A77, четыре Cortex-A55 и GPU Mali-G610. Процессорная часть набирает в тесте 2419 баллов в многопоточном режиме, что сопоставимо, к примеру, с Apple A11 или Dimensity 7030.

Смартфон Huawei Nova Flip, который должен быть представлен завтра, не будет отличаться высокой производительностью, но оснастят его новой платформой Kirin 8000.

реклама

Согласно Geekbench, в основе устройства будет SoC Kirin 8000. Хотя она была анонсирована еще в прошлом году, подробности о ее характеристиках так и не были озвучены. Бенчмарк указывает, что это вполне средний чип: он включает четыре ядра Cortex-A77 и четыре Cortex-A55, а также графику Mali-G610. В тестах процессор демонстрирует результат в 2419 баллов в многопоточном режиме, что сопоставимо с Apple A11 и Dimensity 7030.

С учетом этого, в AnTuTu можно ожидать результаты в пределах 350-500 тысяч баллов, однако графическая производительность Kirin обычно не впечатляет. Тем не менее, если цена Nova Flip составит около 500 долларов, этот смартфон вполне может завоевать популярность среди покупателей.

Huawei Nova Flip призван занять нишу доступных складных смартфонов, и хотя его производительность может не удивить, акцент сделан на ценовом сегменте и функциональности. Новая платформа Kirin 8000, хоть и не является флагманом, обеспечивает достаточно мощности для повседневных задач и умеренного многозадачного использования. Базовые возможности, такие как работа с приложениями, видеозвонки и использование интернета, будут выполнены на удовлетворительном уровне.

Дизайн устройства также заслуживает внимания: раскладушка предполагает компактность и стиль, что делает её удобной для пользователей, которым важна портативность. Ожидается, что дисплей будет ярким и насыщенным, хотя детали по его характеристикам еще не раскрыты. Такой подход может привлечь молодежную аудиторию, ориентированную на мобильные технологии.

Клиентам, стремящимся к качеству по разумной цене, Nova Flip предложит привлекательный выбор, особенно если смартфон сможет предложить приемлемую автономность и камеру, способную делать достойные снимки. В конечном счете, успех этой модели будет зависеть от того, насколько потрудится Huawei, чтобы выделить ее на фоне конкурентов.

Ожидается, что Huawei Nova Flip будет оборудован инновационной камерой с уникальными функциями, которые позволят пользователям делать высококачественные снимки даже в сложных условиях освещения. Возможность использования режима ночной съемки и различных художественных фильтров должна привлечь тех, кто ценит мобильную фотографию. Если камерный модуль сможет справиться с задачами по созданию четких и детализированных изображений, это значительно повысит привлекательность устройства.