По сути, топ-менеджер Samsung подтвердил то, о чем ходили слухи: модели линейки Galaxy S25 получат фирменную однокристальную систему, и это будет Exynos 2500.

Во время недавней публикации отчета Samsung за второй квартал текущего года, Даниэль Араужо, вице-президент мобильного подразделения компании, поделился важными сведениями о новых флагманах. Он отметил, что будущие устройства серии Galaxy S25 получат дисплеи и камеры самого высокого качества.

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«Мы постоянно обновляем компоненты нашей линейки S, чтобы предоставить потребителям лучшие возможности на рынке, и будем продолжать усовершенствовать ключевые функции, а также обновлять оборудование для обеспечения максимальной производительности. В частности, новинки S25 будут оснащены первоклассными улучшениями в области камер и экранов, а также мы разрабатываем лучшие в классе однокристальные системы и память, чтобы усилить возможности искусственного интеллекта и предоставить премиум-услуги», — заявил Араужо.

Таким образом, он подтвердил слухи о том, что аппараты Galaxy S25 будут использовать собственную однокристальную систему Exynos 2500.

Араужо также подчеркнул важность интеграции новых технологий для улучшения пользовательского опыта. Ожидается, что Galaxy S25 и его модификации получат дисплеи с более высоким разрешением и улучшенными характеристиками цветопередачи, что сделает их идеальными для просмотра мультимедийного контента и игр. Устройства будут поддерживать высокую частоту обновления, что обеспечит плавность графики и взаимодействия.

Что касается камер, ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен несколькими сенсорами, включая передовые технологии зумирования и ночной съемки. По словам Араужо, новые алгоритмы обработки изображений, основанные на искусственном интеллекте, помогут пользователям делать фотографии профессионального уровня в любых условиях освещения.

Важным аспектом нового флагмана станет также поддержка сети 5G, что позволит пользователям наслаждаться высокоскоростным интернетом и улучшенной связью. Samsung позиционирует Galaxy S25 как мощный инструмент для создания контента и обмена им в реальном времени, подтверждая свое стремление быть лидером в инновациях на мобильном рынке.

Кроме того, ожидается, что Galaxy S25 предложит улучшенные возможности для работы с дополненной и виртуальной реальностью. Интеграция новых графических процессоров и оптимизированных программных решений позволит пользователям погружаться в интерактивные развлечения и приложения с поразительной детализацией и минимальными задержками. Такие усовершенствования делают устройство идеальным для геймеров и создателей контента.

Акцент на батарею также остается важным направлением для Samsung. В Galaxy S25 предусмотрены инновационные технологии зарядки, включая беспроводное и реверсивное зарядное устройство, что позволит пользователям оставаться на связи длительное время без необходимости частого подключения к электросети. Увеличенная ёмкость аккумулятора гарантирует, что все новшества не скажутся на автономности устройства.

Кроме того, Samsung продолжит улучшать безопасность пользователей, внедряя новые функции защиты данных и шифрования, что особенно актуально в эпоху цифровизации. Повышенное внимание к пользовательскому интерфейсу и кастомизации сделает Galaxy S25 максимально удобным для разных категорий пользователей, удовлетворяя потребности как профессионалов, так и обычных потребителей.