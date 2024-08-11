Оказалось, что Ryzen 7 5800XT может превысить свою официальную тактовую частоту в 4,8 ГГц и достичь частоты в 4941,1 МГц при 1,387 В. Что интересно, новый Ryzen способен достигать этой частоты при потреблении всего 89 Вт, что ниже его номинального значения TDP (105 Вт) по умолчанию. А среднее энергопотребление и вовсе остается на уровне менее 70 Вт.

AMD недавно представила обновленные процессоры Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, улучшенные версии своих моделей 2020 года. Первичные тесты новинки показали впечатляющие результаты в плане энергоэффективности.

реклама

Ryzen 7 5800XT продемонстрировал способность превышать свою штатную тактовую частоту 4,8 ГГц, достигая 4941,1 МГц при напряжении 1,387 В. При этом его потребление энергии составило всего 89 Вт, что меньше номинального значения TDP в 105 Вт. Среднее энергопотребление устройства не превышает 70 Вт.

Важно отметить, что данный процессор работал без разгона. Тестирование проводилось в режиме ECO, с использованием низкопрофильного кулера Noctua NH-L12S, предназначенного для TDP до 88 Вт. При нагрузке процессор нагревался до 80 градусов.

Таким образом, если применить режим PBO и мощный кулер, Ryzen 7 5800XT, вероятно, сможет стабильно достигать частоты свыше 5 ГГц.

В дополнение к своей впечатляющей производительности, Ryzen 7 5800XT также выделяется поддержкой технологий, таких как Precision Boost и PBO (Precision Boost Overdrive), что позволяет пользователям адаптировать производительность под свои нужды. Это делает процессор особенно привлекательным для игроков и энтузиастов, которые стремятся максимизировать производительность своих систем.

Кроме того, архитектура Zen 3, на которой основан Ryzen 7 5800XT, обеспечивает улучшенную IPC (инструкций на такт), что значительно повышает общую производительность в однопоточных и многопоточных задачах. Это особенно заметно в современных играх и приложениях, требовательных к вычислительной мощности.

Важно отметить, что низкое энергопотребление процессора в сочетании с эффективным тепловыделением делает его отличным выбором для сборок в компактных системах. Совместимость с мощными платами и поддержка DDR4-3200 добавляют дополнительную гибкость при выборе комплектующих.

В дальнейшем, оптимизация BIOS и программного обеспечения обещает дополнительные улучшения, что делает Ryzen 7 5800XT одним из лучших решений в своем классе для пользователей, стремящихся к производительности и энергоэффективности.

Также стоит отметить, что Ryzen 7 5800XT поддерживает множество современных технологий, включая PCIe 4.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между процессором и графической картой, а также другими компонентами. Это особенно важно для геймеров и создателей контента, которые используют накопители NVMe для максимальной производительности и быстродействия систем.

Дополнительно, процессор обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками, что позволяет ему эффективно справляться с множеством одновременно выполняемых задач. Это делает его идеальным выбором для потокового вещания, видеомонтажа и других ресурсоемких процессов.

С точки зрения охлаждения, большинство моделей Ryzen 7 5800XT поставляются с эффективными системами охлаждения, которые хорошо справляются с тепловыделением даже при повышенных нагрузках. Пользователи могут без труда разгонять процессор, если это необходимо, обеспечивая дополнительный прирост производительности.

В заключение, Ryzen 7 5800XT выделяется своей универсальностью и эффективностью, что делает его отличным вариантом как для геймеров, так и для профессионалов в различных областях.