Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Жук-носорог вдохновил учёных на создание летающего микробота с крыльями, имитирующими его движения
Робот раскрывает крылья для взлёта, затем зависает и машет ими, чтобы оставаться в воздухе. Приземлившись, он убирает крылья обратно в корпус. Команда учёных пояснила, что полученные результаты могут улучшить конструкцию роботов с машущими крыльями, особенно небольших с ограниченным взлётным весом.

Команда исследователей создала мини-робота, который может складывать и раскрывать свои крылья аналогично жуку-носорогу. Этот мощный жук стал основой для создания элегантного летающего устройства. Используя замедленную съемку, научные сотрудники изучили, как жуки летают, и спроектировали робота, способного изменять положение крыльев. 

реклама

Робот раскрывает крылья для взлета, зависает в воздухе и машет ими для поддержания полета. При приземлении он убирает их в корпус. Учёные отметили, что данное исследование может усовершенствовать конструкцию роботов с машущими крыльями, что будет особенно полезно для малых устройств.

Природа служит источником идей для создания миниатюрных роботов уже много лет. Вдохновение от насекомых легло в основу разработки новых моделей, таких как MiniBug и искусственный водомер, которые способны имитировать движения своих природных аналогов. Тем не менее, исследование по использованию жуков как элемента, не требующего моторов для управления крыльями, предоставляет новую перспективу в области робототехники. 

Развитие микророботов, основанных на механизмах насекомых, также подчеркивает важность междисциплинарного подхода в научных исследованиях. Инженеры, биологи и экологические эксперты объединяют усилия, чтобы создавать устройства, способные не только эффективно функционировать, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Это сотрудничество может привести к появлению новых методов приближения к изучению экосистем, отмечая важность каждодневного взаимодействия человека с природой.

Кроме того, использование микророботов в спасательных операциях открывает новые горизонты для обеспечения безопасности людей. Их способность проходить через узкие пространства и труднодоступные участки может значительно повысить эффективность поисково-спасательных миссий, особенно в условиях стихийных бедствий. Такие устройства могут передавать важную информацию о ситуации, облегчая процесс принятия решений. 

Важным направлением становится и использование этих технологий в сельском хозяйстве. Микророботы могут помогать в мониторинге состояния растений, обнаружении вредителей и оптимизации процессов ухода за культурами, что ведет к более устойчивым методам земледелия. Таким образом, сочетание биомиметики и высоких технологий станет ключевым фактором в создании будущих устойчивых систем, способных ответить на вызовы современности.

#робототехника #сельское хозяйство #микророботы #биомиметика #спасательные операции #вдохновение природой #жук-носорог #замедленная съемка #машущие крылья #мини-робот
+
Написать комментарий (0)
Человекоподобный робот Figure теперь может говорить благодаря технологиям OpenAI
В Китае создали пятиметровую роботизированную китовую акулу
Армия США представила вооруженный вариант робота-собаки для атаки беспилотников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
32
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
4
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Аналитики JPMorgan фиксируют усталость медведей – кто на этот раз спас Bitcoin от резкого падения
3
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
+
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
6
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
18
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
18
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
25
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
22

Сейчас обсуждают

botph
12:15
Хохлы видимо заскучали раз батьку теребить начали?
Белоруссия перебрасывает войска и «Искандеры» к границе с Украиной
Axel Maz
12:15
Ну а другая контора, уже профессиональных сборщиков говорит о том, что АМД серий 5/7ххх горят почти вдвое чаще, чем i7/9 13/14xxx...
Intel решает проблемы стабильности Raptor Lake и выпустила очередное исправление микрокода
Артур Илюшкин
12:06
Потому что AMD конкурент Nvidia и они не хотят их спонсировать
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
botph
12:06
Да какая разница сколько он купит или продаст. Ты же все равно сопли разведешь.
Налетай, подешевело: глава Intel в августе купил акций компании на крупную сумму
VAKT
12:05
5950x как был самым быстрым для am4 так им и остался, за исключением инженерика 5950x3d
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
Pilat2009
12:05
Нормальному человеку вообще похер на фпс.У меня до сих пор атлон 640х4
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
Андрей Козлов
11:57
Это не псевдоучёные, а школьники, выкладывающие сюда нейросетевую бредятину.
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
kontoper
11:56
Ага вот только стыковочных узлов всего два. И оба сейчас заняты. А у российского сегмента стыковочных узлов хватит чтоб вывезти весь экипаж мкс по три раза. Но обращаться к "врагу" наса еще труднее че...
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
Entity
11:55
А до этого что, S - серия получала второсортные дисплеи и камеры? Что он несет?)
Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
Mas Prime
11:47
Столько гордого вступления не о чёмного расписал, а по факту необходимой информации - МИЗЕР! 🤦‍♂️ А то, что у Слим, ССД в 1 Тб, это что, не существенное изменение?!
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем