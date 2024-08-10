Помимо новых цветовых решений, BMW CE 02 x Vagabund получил оригинальное переднее крыло, съёмную Bluetooth-колонку Teenage Engineering OB-4 со встроенным FM-радио, подножку с креплением для скейтборда.

BMW Motorrad представила варианты кастомизации своего электроскутера CE 02 в сотрудничестве с ателье Vagabund Moto, создав эксклюзивный модель в стиле ретрофутуризма. Оригинальный дизайн дополнен ретро-элементами, которые выполняют как эстетическую, так и практическую функции. Однако производитель не собирается продавать скутер в этом исполнении.

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Новая версия BMW CE 02 x Vagabund предлагает уникальное переднее крыло, а также съёмную Bluetooth-колонку Teenage Engineering OB-4 с FM-радио. Для подножки предусмотрено крепление под скейтборд. Корпус, в который помещены аккумуляторы, получил перфорированную отделку, напоминая музыкальную колонку. Кроме того, скутер оснащён «электрическим выхлопом» – цилиндрическим отсеком для хранения зонтика.

В технических характеристиках изменений не представлено. Стандартный BMW CE 02 eParkourer, представленный год назад, имеет электромоторы мощностью 5 и 15 л.с. и вмещает одну или две 48-вольтовые батареи. Высший вариант способен разгоняться до 50 км/ч за 3 секунды и преодолевать 95 километров на одном заряде. Цены в Германии начинаются от 8500 евро.















