Он получил ряд отличий от ранее представленной модели с поддержкой 5G. Так, например, SoC Exynos 1330 заменена однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, а емкость аккумулятора снижена с 6 000 до 5 000 мА·ч.

Samsung анонсировала свой новый бюджетный смартфон Galaxy F14 в Индии. Эта модель отличается от своего предшественника Galaxy F14 5G рядом характеристик. Вместо SoC Exynos 1330 используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 680, а емкость аккумулятора уменьшена с 6 000 до 5 000 мА·ч.

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Galaxy F14 оснащён 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ. Устройство работает на операционной системе Android 14 с интерфейсом One UI 6.1, а впоследствии планируется обновление до Android 16.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, а основная — с сенсорами 50, 2 и 2 Мп. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 25 Вт и укомплектован боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB-C и традиционным разъёмом для наушников. Стоимость Galaxy F14 установлена на уровне 107 долларов.

Galaxy F14 также привлекает внимание своим дизайном, который сочетает современные элементы и практичность. С толстыми рамками и округлыми углами, смартфон выглядит стильно, а доступные расцветки обеспечивают выбор для широкого круга пользователей. Важно отметить, что с учетом своей ценовой категории, Galaxy F14 предлагает сбалансированное соотношение между дизайном и возможностями.

Камеры устройства также заслуживают внимания: основная камера с тройной системой сенсоров позволяет делать качественные фотографии, а фронтальная, в свою очередь, подойдет для селфи и видеозвонков.

С точки зрения программного обеспечения, смартфон работает на базе последней версии Android с интерфейсом One UI, который обеспечивает интуитивно понятное управление и множество персонализаций. Такой подход делает взаимодействие с устройством легким и удобным.

Отметим, что смартфон ориентирован на потребности пользователей, которые ищут надежное и производительное устройство для повседневного использования. С процессором Snapdragon 680 Galaxy F14 демонстрирует хорошую производительность, подходящую для многозадачности и базовых игр.