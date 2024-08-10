На МКС будет отправлено около 8200 фунтов (около 3700 кг) научного оборудования и грузов. Среди них — технология сбора воды, производство стволовых клеток в условиях микрогравитации, исследования влияния космических условий на ДНК микроорганизмов, рост тканей печени и живые научные демонстрации для студентов.

Компания SpaceX была вынуждена отложить осуществление миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию. Запланированный на субботу запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал стал невозможен из-за тропической депрессии, которая привнесла дожди и сильные ветры в этот регион.

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Изначально запуск должен был состояться в 11:29 по восточному времени (18:29 по московскому времени), однако теперь он перенесён на воскресенье — в 11:02 утра по восточному времени (18:02 по московскому времени). По прогнозам местной метеостанции, шансы на улучшение погодных условий к этому времени составляют всего 10%.

В своем сообщении в X (заблокирован в РФ) SpaceX уточнила: «Из-за непогоды мы отменяем запуск миссии NG-21 @northropgrumman. Следующая попытка — в воскресенье, 4 августа». Эта миссия включает 21-й грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus и предполагает доставку около 3700 кг научного оборудования и грузов на станцию.

Также в это же воскресенье ожидается запуск Falcon 9 с 23 спутниками Starlink с другой площадки, но его судьба будет зависеть от погодных условий.

Несмотря на текущее ухудшение погодных условий, команда SpaceX продолжает тщательно следить за ситуацией и готовиться к следующему запуску. Поскольку миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию играют ключевую роль в обеспечении работоспособности исследовательских проектов, важно максимально оперативно реагировать на изменения в расписании.

Грузовой корабль Cygnus, который будет отправлен в рамках миссии NG-21, имеет критическое значение для поддержки научных экспериментов и установки новых научных приборов на МКС. На борту находится оборудование для исследований в области медицины, биологии и материаловедения, что делает этот запуск особенно значимым для научного сообщества.

Кроме того, запуск Falcon 9 с 23 спутниками Starlink демонстрирует стремление SpaceX расширить свое присутствие в сфере спутниковой связи. Эти спутники помогут улучшить интернет-сервис в труднодоступных регионах, что подчеркивает важность современных технологий для глобального общения. Таким образом, несмотря на погодные преграды, SpaceX продолжает активно развивать свои проекты.

Каждый запуск несет в себе не только технологические задачи, но и ответственность перед научным сообществом, которое полагается на полученные данные для дальнейших исследований. Успешная доставка оборудования на МКС является залогом прогресса в области медицины и биологии, что может иметь значительное влияние на развитие новых методов лечения и технологий.