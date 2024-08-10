BMW M3 GTS — это трековая версия BMW M3 в кузове Е92. Всего выпущено 150 машин, продавец утверждает, что в таком состоянии и с таким пробегом машин больше нет.

В России появилась редкая возможность приобрести BMW M3 GTS 2010 года с минимальным пробегом — всего 100 км. Продавец утверждает, что таких автомобилей больше не осталось в таком состоянии.

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BMW M3 GTS представляет собой специализированную трековую версию модели M3, выпущенную в кузове Е92. Всего было изготовлено лишь 150 экземпляров, и данный автомобиль — один из самых уникальных.

Эта модель обладает 4,4-литровым V8 с мощностью 450 л.с. и отличается на 136 кг облегчённым кузовом, который включает карбоновую крышу и титановую выхлопную систему. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 4,4 секунды.

Улучшенная подвеска, мощные тормоза и аэродинамический пакет с регулируемыми спойлерами делают поездку еще более захватывающей. Внутри вместо заднего дивана установлен каркас безопасности, а спереди находятся спортивные сиденья.

Цена на этот BMW M3 GTS составляет 29,7 миллиона рублей.

BMW M3 GTS — это не просто автомобиль, а настоящая мечта для истинных ценителей скорости и высоких технологий. Каждая деталь, от карбоновых компонентов до экспериментальной подвески, создавалась с учетом участия в трековых соревнованиях. Этот автомобиль не только впечатляет своей мощностью, но и гарантирует исключительные характеристики на извивающихся трассах и автодромах.

Не стоит забывать о том, что GTS — это также часть истории BMW, ведь всего было выпущено всего 150 экземпляров, и каждый из них является коллекционным предметом.