Председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев пояснил, что это произошло в том числе из-за перехода сотрудников предприятия на оборонные заводы.

Российская инкассационная компания «Росинкас», принадлежащая Банку России и занимающаяся перевозкой наличных, завершила собственное производство бронированных автомобилей.

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Председатель «Росинкаса» Василий Медведев отметил, что одно из причин закрытия завода стало перенаправление сотрудников на оборонные предприятия.

«Мы приняли решение о ликвидации нашего подразделения в Казани, так как считаем, что каждый должен заниматься своим профилем: производители автомобилей — своим делом, а инкассация — своим. Мы не намерены соперничать с оборонной промышленностью. Наша государственная задача важна, но успех в специальной военной операции имеет первостепенное значение, и специалисты, которые перешли к производителям оружия, приносят гораздо больше пользы», — заявил Медведев.

«Росинкаса» начала производство в Татарстане в 2019 году и занималась модификацией Ford Transit для инкассации. Однако, после ухода Ford из России в 2022 году, начались сложности с новыми автомобилями, что также способствовало переходу сотрудников в ОПК.

Сейчас «Росинкас» заключает контракты на приобретение инкассаторских автомобилей у других производителей. В текущем году компания намерена закупить 100 бронированных ГАЗ и 100 спецавтомобилей ВАЗ.