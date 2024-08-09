Самые сложные конфигурации таких систем способны обнаружить автомобиль на расстоянии до одного километра.

Российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) внедряет в конструкцию новых электропоездов и магистральных локомотивов технологии, способные обнаруживать препятствия на железнодорожных путях. По словам Андрея Романчикова, управляющего дирекции по развитию интеллектуальных систем, такие системы будут предупреждать машинистов об угрозах, чтобы избежать столкновений.

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Сложные конфигурации данных систем могут фиксировать автомобили на расстоянии до одного километра, в то время как в среднем стабильный контроль составляет около 600 метров. По результаты тестирования, машинист может заметить опасность примерно за 350 метров. Важно отметить, что тормозной путь грузового поезда с массой 6300 тонн и движущегося со скоростью 65 км/ч составляет около 700 метров.

Тем не менее, о широкомасштабном внедрении этих технологий в магистральные поезда пока говорить рано, так как речь идет о новой и дорогой технологии. На данный момент такие системы чаще применяются на маневровых локомотивах в промышленных зонах, где скорость ниже и становится проще управлять зоной контроля.