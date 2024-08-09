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«Яндекс Лавка» открыла первый офлайн-магазин в Пресненском районе Москвы
Его площадь составляет 230 кв. м, а ассортимент насчитывает более 3 тыс. позиций.

В Москве открылся первый стационарный магазин сервиса доставки «Яндекс Лавка». Он располагается в Пресненском районе и на данный момент находится на стадии тестирования. Теперь у пользователей есть возможность не только заказывать товары через приложение, но и самостоятельно составлять корзину в физическом магазине. Площадь нового магазина составляет 230 квадратных метров, а его ассортимент включает более 3000 товаров.

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В офлайн-точке можно найти продукты, хозяйственные товары, свежие овощи и фрукты, а также готовые блюда. Продукция под собственными марками «Яндекс Лавка» составляет 25% от общего ассортимента, при этом 80% товаров поставляются местными российскими производителями, включая небольшие фермерские хозяйства.

Магазин работает круглосуточно и представляет собой ценовой сегмент «средний плюс». Как отметил представитель сервиса, целью нового проекта является привлечение широкой аудитории, в том числе тех, кто предпочитает покупки в обычных магазинах. Решение об открытии новых торговых точек будет принимать по итогам данного пилотного проекта. 

В случае успешного тестирования проекта «Яндекс Лавка» планирует расширение сети, учитывая отзывы пользователей и адаптируя концепцию под различные районы города.


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