Появились сведения, что iPhone 16 Pro получит классический золотой цвет, как у серии iPhone 8, выпущенной в 2017 году. Ранее сообщалось, что Apple установит в iPhone 16 Pro АКБ с корпусом из нержавеющей стали, что уменьшит сложность извлечения батареи. В то же время плотность батареи увеличится на 5–10%.

Новая модель ожидается уже в сентябре. Согласно последним данным, iPhone 16 Pro будет представлен в классическом золотом цвете, знакомом по iPhone 8, выпущенному в 2017 году.

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Инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что экран iPhone 16 Pro вырастет до 6,3 дюйма, что сделает эту модель самой крупной в линейке Pro от Apple. Кроме того, ранее была информация о том, что в iPhone 16 Pro будет установлена аккумуляторная батарея с корпусом из нержавеющей стали, что упростит процесс её замены. Одновременно плотность батареи увеличится на 5–10%.

Также ожидается, что в новой модели будет перископический телеобъектив, обеспечивающий 5-кратный оптический зум, как и в версии Pro Max.

Нельзя не отметить, что возвращение классического золотого оттенка вызывает большой интерес среди поклонников бренда. Этот цвет всегда ассоциировался с премиум-качеством и элегантностью, и многие пользователи с нетерпением ждут его появления. Золотой iPhone 8 стал культовым, и сейчас Apple вновь обращается к этому визуально привлекательному варианту.

В дополнение к этим изменениям, стоит отметить, что новый смартфон будет оснащен усовершенствованным процессором, что обеспечит еще большую производительность и энергоэффективность.